Saitta replica a Micali: "Tutte le istituzioni remino nella stessa direzione"

“Il mio intervento, con proposte per l’arricchimento del Polo museale di Messina, è proprio in funzione del progetto della Cittadella della Cultura, iniziativa che esiste perché proposta, e divenuta legge, dall’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, e sostenuta dagli altri deputati messinesi che Micali cita. Nella mia visione politica auspico che tutte le istituzioni competenti sul territorio remino nella stessa direzione, capaci di fare squadra, nei rispettivi ruoli di competenza. Messina ha pagato, fino a ora, troppo le gelosie istituzionali. E’ tempo che la città sia compatta per realizzare quei progetti di alto valore sociale e culturale che mancano o che da anni non vedono ancora la luce”.

Lo scrive in una nota il candidato sindaco del centrosinistra, Antonio Saitta, rispondendo all’intervento su ‘Tempostretto’ del Sovrintendente ai Beni culturali di Messina, Orazio Micali.