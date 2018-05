Saitta: “Sciacca inventa polemica pretestuosa solo per visibilità”

"L'ingegnere Gaetano Sciacca ha costruito una polemica inventata, inesistente, pretestuosa e senza essere attaccato da nessuno, solo per fare notare di più la sua candidatura a sindaco. Polemiche che gli servono per prendere tempo e poter capire cosa deciderà di fare a Messina la Casaleggio Associati, proprietaria del Movimento 5 Stelle. Forse lo stesso accordo politico sancito a Roma per il governo nazionale e appena smentito in riva allo Stretto?" Così, in una nota, il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Saitta, rispondendo al candidato dei 5 Stelle.

"Piuttosto - osserva Saitta - è impensabile che chi si candidi a fare il sindaco si arrenda all’ipotesi che per realizzare le opere pubbliche a Messina passino decenni. Il futuro sindaco, invece, si deve impegnare per vigilare e utilizzare tutti i suoi poteri in modo che si rispettino i tempi di consegna previsti nei contratti stipulati tra amministrazione e imprese”, conclude Saitta. Per il resto rimaniamo in attesa...Come Sciacca".