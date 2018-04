Nel Regno di Re…Ciclaggio: la favola che insegna la pratica del buon riciclo

Torna a Messina lo spettacolo per ragazzi e famiglie Nel Regno di Re…Ciclaggio prodotto dal Piccolo Teatro Blu con la collaborazione tecnica dell’Associazione Clan degli Attori. Sabato 7 aprile alle ore 18.00 saliranno sul palco della Sala Laudamo, nell’ambito della rassegna Laudamo Show - Off, gli attori Cristina Capodicasa (che cura anche la regia), Giuseppe Capodicasa e Gerardo Fiorenzano.

Lo spettacolo, scritto da Gigi Palla e con i costumi di Santuzza Calì, in questi anni ha ottenuto numerosi consensi da critica e pubblico, coinvolgendo e appassionando non solo i più piccoli, ma anche gli adulti. Nel Regno di Re…Ciclaggio è una favola giocata sul contrasto tra due sovrani fratelli: Re Litto, che vive nel suo palazzo-cassonetto all’interno del regno-discarica, e Re Ciclaggio che, invece, ha trasformato il suo regno in un luogo incontaminato grazie alla buona pratica del riciclo. Quest’ultimo, cerca di trasferire la “cultura” del riciclaggio al fratello, ma purtroppo Re Litto è restìo alle novità e, quindi, spetterà ai bambini aiutarlo a capire come si ricicla e come si differenzia.

L’attrice e regista Cristina Capodicasa spiega: “Lo spettacolo rientra in un progetto educativo che si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare gli spettatori più giovani sul tema del rispetto dell'ambiente attraverso la produzione, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, esortando comportamenti virtuosi già dalla prima infanzia”.

NEL REGNO DI RE...CICLAGGIO

di Gigi Palla

scene e costumi Santuzza Calì

regia Cristina Capodicasa

canzoni Alessandro Cercato

con

Cristina Capodicasa

Giuseppe Capodicasa

Gerardo Fiorenzano

Attori professionisti che da anni operano in importanti realtà teatrali nazionali, Cristina Capodicasa, Giuseppe Capodicasa e Gerardo Fiorenzano del Piccolo Teatro Blu hanno lavorato a fianco di professionisti del calibro di Giulia Lazzarini, Leo Gullotta, Fabrizio Arcuri e Daria Deflorian e si avvalgono della collaborazione di artisti di rinomata fama come l’autore e regista Gigi Palla e la costumista e scenografa Santuzza Calì.

Vantano una profonda esperienza nel Teatro ragazzi e in attività laboratoriali per bambini e adolescenti, in particolare all’interno del Teatro Eliseo di Roma, che per anni ha fatto proprio di questo settore il suo fiore all'occhiello.

Nell’estate del 2015 hanno gestito il progetto teatrale UBU-LAB, prodotto dal Comune di Capo d’Orlando, che ha visto coinvolti oltre trenta ragazzi. Oggi, infatti, il filo conduttore che unisce Fiorenzano e i fratelli Capodicasa è il loro essere “migranti” con la volontà e il desiderio di tornare al territorio d’origine, la Sicilia, per condividere il bagaglio delle competenze acquisite, creando sinergie con le realtà territoriali legate non solo al teatro, e naturalmente al mondo di giovani e giovanissimi, ma anche a quello dell’arte in genere. A fianco del Piccolo Teatro Blu anche l’imprescindibile organizzatrice teatrale Giovanna Princiotta, che da Brolo si trasferisce a Roma per laurearsi in Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo e poi a Milano per un master di specializzazione in Management dello spettacolo. Dal 2005 lavora per il Teatro Eliseo di Roma, dapprima come assistente del Direttore Artistico, quindi, dal 2007, all’interno dell’Ufficio Organizzazione e Produzione, per il quale cura l’organizzazione dei progetti speciali, dei progetti in risposta ai bandi pubblici, nonché la produzione esecutiva e l’amministrazione di compagnia in tournée degli spettacoli prodotti. Dal settembre del 2014 lavora nell'ufficio produzione del Teatro di Roma.

Fiorenzano e i fratelli Capodicasa hanno collaborato con diverse scuole e associazioni culturali di Roma e provincia. In particolare, dal 2005 al 2014, hanno gestito un laboratorio di teatro integrato per l’Associazione ONLUS Il Ponte, sostenuta dal patrocinio della Provincia di Roma, che opera a favore dell’integrazione e dell’affermazione dei diritti per i portatori di handicap, sostenendo lo sviluppo di attività artistiche e ludiche con protagonisti giovani disabili. Hanno curato, inoltre, l’organizzazione e la regia degli spettacoli messi in scena con successo al Teatro Eliseo dalla Compagnia di teatro integrato "Katazum", formatasi all’interno della stessa esperienza laboratoriale. Hanno infine esperienza di teatro sociale, avendo in più occasioni lavorato a eventi di teatro nelle carceri. In particolare, nell’estate 2015, hanno partecipato come attori e collaboratori alla messa in scena dello spettacolo Pinocchio Reloaded, per la regia di Emanuela Giovannini, svoltosi a Roma, all’interno di un progetto di laboratorio teatrale con i ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni Casal del Marmo, in collaborazione con l’Associazione Culturale Adynaton.

Sono stati recentemente impegnati come insegnanti in un laboratorio teatrale con i detenuti dell’Istituto Circondariale messinese di Gazzi, nonché in altri laboratori di scrittura teatrale e messa in scena per ragazzi delle scuole dell'obbligo del territorio messinese.

Ultima loro esperienza, gli spettacoli "Pulcinella e i custodi della pasta" e "P come Pasta" a Bologna, per il Pastificio Di Martino presso FICO Eataly world.