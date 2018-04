Ritornano Le gattare juventine: il viaggio rock firmato da Paride Acacia

Alla Sala Laudamo ritornano “Le Gattare Juventine”: nuova formazione per questo viaggio rock firmato da Paride Acacia. La pièce è in programm nell’ambito della rassegna Laudamo Show - Off del Teatro Vittorio Emanuele, sabato 28 aprile alle ore 21 e domenica 29 alle ore 17.30.

Lo spettacolo di Paride Acacia avrà una rinnovata “formazione”: infatti, accanto all’attrice Gabriella Cacia, salirà sul palco della Sala Laudamo la new entry Claudia Zappia. La storia racconta le vicende di due sorelle e del loro amore per la Juventus, i gatti e Bruce Springsteen: ovvero l’eredità lasciata loro dal padre prima di partire per il suo ultimo viaggio verso la finale di Coppa dei Campioni Juventus – Liverpool, nella tragica notte dello stadio Heysel. Ambientata in una piccola porzione di strada, dove le due protagoniste restano sospese, in attesa dei gatti, del padre e di un definitivo riscatto dalla solitudine, “Le Gattare juventine” è, soprattutto, la storia dell’elaborazione di un’assenza troppo ingombrante.

A raccontare il rapporto conflittuale delle due donne, sulle quali aleggia perenne l’imago paterna, le musiche di Bruce Springsteen: un viaggio rock’n roll attraverso le note e le parole del Boss, da “Born in the Usa” a “The River”, lungo il quale una storia personale si intreccia con le imprese calcistiche della Juventus e la tragedia sportiva dello stadio belga Heysel, dove nel 1985, decine di tifosi italiani persero la vita a seguito di violenti scontri.