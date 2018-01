Modica: "Abbiamo ampi margini di crescita"

“La squadra è stata ordinata fin dall’inizio, ha fatto la partita e creato tante occasioni. Come spesso capita, abbiamo capitalizzato meno rispetto a quanto costruito ma poi abbiamo interpretato bene una gara insidiosa, giocando un buon calcio”. E’ ovviamente soddisfatto mister Giacomo Modica al termine della netta vittoria interna contro la Cittanovese.

“Abbiamo ampi margini di crescita – prosegue – ma dobbiamo continuare ad applicarci come fatto finora, con umiltà. Il gruppo è forte, ho atleti importanti e seri. Dopo aver attraversato un periodo di grande difficoltà, ne stiamo venendo fuori col lavoro”.

Poi il mister si sofferma su due singoli. “Inzoudine ha esordito molto bene, è stato aiutato dalla crescita della squadra. Ha qualità importanti, un piede dolce e può crescere ancora tanto. Ha fatto entrambe le fasi in modo ordinato, puntiamo molto su di lui. Cozzolino corre molto ed è duttile, può anche alternarsi più avanti con Lia sulla destra. Ha fatto bene sia oggi sia a Nocera, ha voglia di migliorarsi. Aspetto il pieno recupero di Migliorini e Bettini”.

In sala stampa, stavolta, c’è anche il presidente Pietro Sciotto: “La squadra è sulla strada giusta, sta migliorando molto – dice -. Con Inzoudine abbiamo sistemato anche la fascia sinistra e siamo imprevedibili. Ancora siamo solo al 70 % del nostro potenziale. La squadra gioca, non butta mai via la palla, si applica come fosse di categoria superiore. Rimpiango i punti persi a Nocera e anche in altre occasioni, con un po’ di fortuna in più saremmo stati già in alto. Ma non guardo al passato né in casa di altri. Penso solo a noi stessi, in questo modo siamo imbattibili e alla fine faremo i conti”.