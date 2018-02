Verso le Politiche, la sfida dell'Uninominale: il 17 dibattito di Tempostretto

Tra poco più di due settimane si vota per le Politiche e Tempostretto vuol mettere a disposizione dei lettori la possibilità di ascoltare dai candidati i programmi, i progetti per il Paese, per la Sicilia e per Messina.

Le ultime campagne elettorali hanno lasciato ai margini del dibattito proprio quello che dovrebbe invece essere l’aspetto essenziale: i programmi. E’ su quelli che un elettore dovrebbe decidere cosa fare nell’urna.

Con questo spirito Tempostretto ha organizzato un CONFRONTO TRA I CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE DI MESSINA PER LA CAMERA.

Risponderanno alle nostre e vostre domande i 7 candidati:

Francesco D’Uva (M5S), Pietro Navarra (Pd), Gabriele Siracusano (LeU), Matilde Siracusano (Forza Italia), Andrea Abbate (Potere al Popolo), Daniele Schinardi (Casa Pound), Eleonora Pagano (Il popolo della famiglia).

VERSO LE POLITICHE, LA SFIDA DELL’UNINOMINALE: appuntamento sabato 17 febbraio alle 10 alla Sala Visconti Monsignor Fasola.

A condurre il confronto saranno le giornaliste Rosaria Brancato e Danila La Torre.

Si parlerà dei programmi ma anche della nostra terra e dei progetti che i candidati ed i loro partiti di riferimento hanno.

Il dibattito è APERTO AL PUBBLICO e chi vorrà potrà anche porre domande ai candidati presenti.

La Sfida dell’Uninominale sarà pubblicata su Tempostretto.it e Tempostretto Tv. Prevista anche la diretta Facebook sulla pagina di Tempostretto, nel corso della quale si potrà interloquire in chat con i candidati.