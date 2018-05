Salvezza, il reportage a fumetti del messinese Lelio Bonaccorso

Tante righe sono state scritte e tante pagine sono state riempite per raccontare il viaggio dei migranti. Si conoscono molte storie su chi parte, lasciando alle spalle guerre, persecuzioni e miserie. I giornali, poi, hanno raccontato l’accoglienza come modello di integrazione o di business malato. Pochi, però, sono i racconti su quel momento di contatto tra chi viaggia nella disperazione e chi accoglie con coraggio. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso salgono a bordo di una nave di soccorso di una ONG per il primo reportage a fumetti da un’operazione di salvataggio: i due autori sono testimoni delle operazioni. E intervistano gli organizzatori, l’equipaggio, i mediatori culturali, ma anche i migranti. Raccogliendo storie, esperienze ed emozioni.

Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso presenteranno il loro libro Salvezza (Feltrinelli) sabato 5 maggio alle ore 18.30 alla Feltrinelli Point di via Ghibellina. Dialogherà con loro Francesco Musolino.