Da Milazzo a San Filippo, il progetto di Giuseppe Saporita nella giunta Vento

Giuseppe Saporita, 26 anni, una laurea in Scienze economiche e finanziarie e un master in Banca e Finanza ha le idee chiare sulla sua San Filippo. Anche se ammette di vivere tra Milazzo e Archi dove si occupa di consulenza per le aziende e le pubbliche amministrazioni nel tema generale della programmazione europea. Anche lui, come Francesco Isgrò, l'altro candidato al consiglio comunale nella lista di Ferdinando Vento, ritiene che spesso i confini tra "le due periferie" - quella di Milazzo e San Filippo del Mela - siano solo virtuali ma che i problemi del territorio siano comuni e inscindibili.

Sul perché della sua discesa in campo, per la prima volta, e non da professionista o studente ma da convinto militante già designato assessore, ci risponde:

"Ho avuto mio nonno assessore due volte a San Filippo del Mela e mi ha trasmesso da piccolo l'amore per questo territorio. Incontrando Ferdinando Vento mi sono trovato in una squadra di giovani che hanno messo al centro le idee e le proposte."

Proposte di cui lo stesso Saporita è ansioso di condividere con la cittadinanza:

"La priorità è sicuramente creare progetti di sviluppo che abbiano al centro le imprese e giovani, dentro al territorio, albi dei fornitori che abbiano sede al comune in modo tale che chiunque abbia bisogno di un prodotto può farlo attraverso l'elenco, e poi una forte informatizzazione del Comune su bandi di gare per favorire le attività locali. Creare un ufficio Europa con uno sportello vicino ai cittadini e alle imprese, attraverso un sistema trasparente, guidare il giovane nel mondo del lavoro e nel mercato delle imprese e misure di agevolazione fiscale. Bisogna intercettare quelle opere già finanziate e programmate nel piano triennale."

Sull'aspetto ambientale, Saporita vuole trasmettere la nuova cultura della partecipazione democratica che si sta diffondendo in Europa:

"Assemblee cittadine dei quartieri da cui devono partire le progettualità e le istanze, importante il dialogo con le multinazionali sul territorio per creare occupazione seria e strutturata nel tempo."