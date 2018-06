70enne muore nell'incendio della sua auto

Aveva pranzato in un ristorante nebroideo e stava rientrando a casa, ad Acquedolci, tramite la strada statale San Fratello - Cesarò. Ma la sua macchina ha preso fuoco e l'uomo, un 70enne medico in pensione, non è riuscito a sfuggire al rogo. I carabinieri di San Fratello, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, al loro arrivo, hanno trovato il corpo dell'uomo ormai senza vita.