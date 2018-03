Fucile e munizioni nascosti in un casolare. Arrestati due fratelli

Avevano nascosto, nel sottotetto di un loro casolare, a San Fratello, un fucile clandestino calibro 12 a canne mozze, con matricola abrasa, in perfetto stato e modificato artigianalmente per aumentarne l'offensività. In diversi punti dei terreni di pertinenza, c'erano anche 58 cartucce calibro 12, compatibili con il fucile, nascoste in vari contenitori. Alcune munizioni sono state scoperte scavando vicino alle recinzioni, altre tra gli attrezzi accatastati in un garage ed altre ancora all’interno di intercapedini ricavate nel sottotetto. Trovato anche un manicotto di fucile, probabilmente facente parte di un'altra arma.

Per questo, i carabinieri hanno arrestato Benedetto e Giuseppe Lupica, di 31 e 21 anni. Per loro sono scattati i domiciliari.

Il fucile ed il munizionamento sono stati posti in sequestro e saranno inviati al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per essere sottoposti ad accertamenti tecnici e verificare se l’arma sia stata utilizzata in occasione di altri reati e per risalire alla sua matricola.