Domenica 21 Gennaio si svolgerà a San Marco d’Alunzio la secolare festa di S.Antonio Abate. Quest’anno in occasione dei festeggiamenti il comitato, presieduto da Padre Salvatore Miracola e composto da Antonino Notaro, Andrea Monici, Stella Ferretta, Versilia Maenza e Valentina Russo ha organizzato un gemellaggio di fede con la comunità di Pedara (CT) che venera S. Antonio come compatrono.

La comunità aluntina accoglierà per la prima volta nella storia una reliquia del Santo Eremita, occasionalmente trasportata dai pedaresi in occasione di questo importante incontro. Il programma delle celebrazioni previste per domenica 21 Gennaio si aprirà infatti con l’accoglienza del braccio reliquiario di S.Antonio Abate da parte delle autorità religiose, civili e militari di San Marco d’Alunzio presso il piazzale antistante il Tempio D’Ercole, alle ore10.30. Seguirà la S. Messa solenne presieduta da Padre Francesco De Luca e animata dalla corale polifonica S. Antonio Abate di Pedara.

Alle 12.00 la spettacolare uscita della processione, a cura della “Pirotecnica Castorino”, cui parteciperanno il comitato festa e la confraternita S. Antonio Abate di Pedara, oltre alle autorità e alle congregazioni di San Marco D’Alunzio. Nel pomeriggio, alle 16.00 la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di S.Antonio e il saluto finale tra le due comunità.