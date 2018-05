Trovato un cadavere in mare a capo Rasocolmo

E' in evidente stato di decomposizione, tanto da far risalire la morte a circa un mese fa. La Guardia Costiera ha trovato ieri un cadavere in mare al largo di capo Rasocolmo, in prossimità di San Saba. Il corpo è stato riportato a riva ed è impossibile, al momento, risalire all'identità. Sarà la Polizia Scientifica ad occuparsi del caso, per provare a ricostruire la vicenda.