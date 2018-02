Morte Cardia, il Policlinico: "evento improvviso e inatteso"

Mentre la magistratura si prepara a compiere i prossimi passi formali dell'inchiesta per stabilre le cause della morte di Nazarena Cardia, anche la direzione del Policlinico ha avviato una parallela indagine interna.

I primi risultati della commissione escluderebbero responsabilità mediche. Ecco la nota ufficiale:

"La Direzione Aziendale ha convocato d’urgenza la Commissione di indagine interna, la quale ha valutato tutta la documentazione sanitaria e sentito gli operatori coinvolti nel percorso clinico assistenziale della paziente. La Commissione, in atto, non ha individuato criticità sulla gestione della paziente, risultando indicata l’esecuzione dell’indagine endoscopica, a basso rischio, in base al quadro clinico presentato dalla stessa durante il ricovero.

Durante il percorso clinico assistenziale sono state rispettate tutte le procedure e i protocolli basati su linee guida ed evidenze scientifiche. Il personale ha agito secondo scienza e coscienza.

Al momento non è possibile stabilire un nesso causale tra l’indagine eseguita ed il decesso, sarà il riscontro autoptico, a stabilire la causa certa di morte, tra l’altro già richiesto immediatamente dall’U.O.C. di Medicina delle Malattie Metaboliche, non appena avuta notizia dell’evento verificatosi, tra l’altro, in maniera del tutto imprevedibile ed inatteso".

Nazarena Cardia aveva 66 anni. A causa dell'obesità era ricoverata nella struttura sanitaria universitaria dallo scorso 9 febbraio. L'11 febbraio è morta, dopo una banale endoscopia. I suoi familiari hanno presentato un esposto e i carabinieri hanno acquisito la cartella clinica del caso. Presto l'autopsia.