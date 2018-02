"Con la salute non si scherza": convegno e gazebo contro le fake news

Nell’era dei social il rischio è che google diventi medico di famiglia, specialista, chirurgo, scienziato e che le fake news prendano il posto delle ricette mediche, delle analisi, delle cartelle cliniche.

“Con la salute non si scherza” è l’azzeccato titolo scelto dai giovani di Sicilia Futura per una doppia iniziativa che si è tenuta ieri: un convegno dedicato alle tematiche dei vaccini, dando la parola agli addetti ai lavori, ed un gazebo a Piazza Cairoli per dare informazioni reali e scientifiche.

A spiegare le motivazioni che hanno spinto i giovani del partito a promuovere un diverso approccio alla tematica è stato Nino Costa, segretario di Sicilia Futura, che ha poi lasciato la parola per sfatare miti e leggende metropolitane al presidente dell’Ordine dei medici di Messina Giacomo Caudo ed al primario del reparto di Malattie infettive del Papardo Lorenzo Mondello.

Nel corso delle due iniziative sono state messe a confronto le fake news o le verità distorte e le verità scientifiche sui vaccini, insieme ai dati ed alle conseguenze della mancata vaccinazione.

Ad apertura dei lavori è stato il leader di Sicilia Futura ed attuale candidato Pd al Senato Beppe Picciolo ad evidenziare le gravissime conseguenze delle false notizie in tema di sanità ed in particolare dei vaccini: “Troppa gente ha nozioni parziali e si lascia fuorviare da quel che legge sui social in modo acritico. Chi diffonde invece false notizie sa benissimo di essere in cattiva fede”.

Ad affondare il colpo e a sottolineare come troppo spesso per motivi politici vengano strumentalizzate notizie attinenti alla salute è stato Fabio D’Amore, gastroenterologo e candidato Pd al Senato per la provincia di Messina: “Pur di prendere qualche voto in più c’è chi non esita a diffondere notizie false. In Africa grazie alle vaccinazioni stiamo riuscendo da anni a salvare migliaia di bambini ed in Italia c’è chi vuol tornare alla preistoria. Solo chi non conosce la sofferenza di chi è in un letto d’ospedale e muore per non essere stato vaccinato può strumentalizzare il dolore. Di morbillo si può morire, di epatite si può morire. Non si gioca con la vita. I vaccini salvano le vite dei nostri figli, le nostre vite”.

Il gazebo è stato allestito per provare a controbilanciare le notizie approssimative con i fatti reali attraverso la diffusione di informazioni sull’importanza dei vaccini, sui falsi miti, come ad esempio quelli relativi al fatto che le malattie infettive stavano scomparendo prima dell’introduzione dei vaccini, o che l’infezione naturale sia meglio della vaccinazione o che le conseguenze della vaccinazione comportino un indebolimento del sistema immunitario. Tutte notizie non corrispondenti alla verità scientifica ma che su facebook vengono spacciate per oro colato.

“Questa è una campagna elettorale contro il qualunquismo ed a favore della competenza- ha poi aggiunto Pietro Navarra, candidato nel Collegio Uninominale di Messina- E’ importante parlare con chi ha le competenze. Fare determinate dichiarazioni sui vaccini equivale ad essere contro la storia, contro la scienza e contro la logica”.