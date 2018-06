Ospedale più umano, trasparente e di qualità: Patto con i cittadini al Papardo

Il Comitato consultivo aziendale dell’ospedale Papardo è stato pienamente valorizzato grazie al “Patto con i cittadini” siglato dal commissario Paolo La Paglia e dal presidente dello stesso Comitato, il dottor Vincenzo Terzi. Parliamo di un organismo che rappresenta cittadini, pazienti, associazioni di volontariato, operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari che si adoperano per la collaborazione alla gestione aziendale, come previsto da una legge regionale del 2009. “Il Comitato – ha esordito il commissario La Paglia - è nostro interlocutore privilegiato per il miglioramento continuo della qualità dei servizi assistenziali resi ai pazienti”. L’Azienda ne riconosce la funzione ed il valore della rappresentanza civica, quale cardine della trasparenza dei propri atti ai fini di una più efficace gestione della soddisfazione dei bisogni e delle attese dei cittadini. I punti cardine del documento riguardano l’umanizzazione dell’assistenza sanitaria, la sicurezza del paziente, la trasparenza e la comunicazione, il miglioramento continuo della qualità. Il Patto, in sintesi, è finalizzato a definire percorsi condivisi e funzionali su obiettivi di miglioramento continuo dell’accesso dei cittadini alla gestione aziendale e dell’umanizzazione delle prestazioni. Che passa dall’accoglienza e dall’accesso facilitato alle prestazioni. Ma anche dalla riduzione dei tempi di attesa per le visite e dall’attività del laboratorio di analisi anche mediate la redazione di un progetto per l’invio al domicilio dell’utente del referto delle analisi di laboratorio in maniera informatica. Il Componenti del Comitato possono partecipare alla Commissione “Buon uso del sangue” ed ai Comitati per il rischio clinico e alla lotta alle infezioni ospedaliere. Per quanto concerne la trasparenza e la comunicazione è previsto un report dei reclami per l’Urp inerenti anche le richieste di risarcimenti pervenute al servizio legale. L’Azienda si impegna tra l’altro ad attivare il metodo della segnalazione di criticità con un programma di telefonia mobile whatsapp. Il miglioramento della qualità si riferisce al monitoraggio dell’igiene degli ambienti, alla qualità e alla distribuzione del vitto ai degenti e all’assistenza sanitaria domiciliare dopo le dimissioni.