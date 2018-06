Taormina. Settimana della Scienza, discussi al Sirina casi clinici complessi

TAORMINA. Si è conclusa con un grande successo di partecipanti la "Settimana della Scienza" che si è tenuta presso il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina. Tale evento e’ inquadrato nel piu’ ampio progetto formativo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma presso il Ccpm. Il dott Piero Bagolan, direttore di dipartimento di Neonatologia medica e chirurgica, ha tenuto relazione su "Chirurgia neonatale: cosa penso sia importante" alla presenza di numerosi neonatologi e pediatri della Sicilia. Tale evento è stato seguito dalla lettura magistrale su "Malposizioni delle grandi arterie:switch truncale" tenuta dal prof Pascal Vouhé, direttore del dipartimento Medico Chirurgico dell'Ospedale Universitario Necker Di Parigi e Past President della Societa’ Europea di Chirurgia Cardio Toracica ( Eacts). Il dott dott Fiore Iorio, direttore del dipartimento del Medico Cardiologico Pediatrico del Bambino Gesu’ di Roma ha introdotto la lettura con alcuni cenni storici per una malformazione congenita che resta ancora oggi di grande complessità e attualità.

Sono stati discussi, inoltre, alcuni casi clinici di alta complessità, con il supporto del dott Aurelio Secinaro, responsabile Radiologia cardiovascolare avanzata del dipartimento di immagini dell’Opbg di Roma diretto dal prof Paolo Tomà. Tale presentazione si è arricchita della ricostruzione in 3d del cuore di un neonato di soli 2,5 kg che ha eseguito la risonanza cardiaca magnetica in sedazione con il supporto dell’Uoc di cardioanestesia pediatrica diretta dal dott Simone Reali presso il dipartimento di immagini dell’ospedale San Vincenzo di Taormina diretto dal dott. Placido Romeo, in collaborazioe con il dott. Aurelio Secinaro, la dott.ssa Giovanna Baccano e il tecnico specializzato di radiologia Giorgio Gregori dell’Opbg. Il professore Vouhé ed il dott Fiore Iorio hanno successivamente operato un bambino di 15 anni affetto da una rarissima forma di anomalia coronarica che rappresenta circa il 10% di tutte le cause di morte improvvisa. Il dott Massimiliano Raponi, direttore Sanitario, ha presenziato i lavori scientifici insieme a tutto il personale medico del Ccpm. Tutto questo e’ stato reso possibile dal dott.Gaetano Sirna, direttore dell'Asp 5 Messina e grazie alla continua e attiva collaborazione con Il dott. Rosario Cunsolo direttore sanitario ospedale San Vincenzo di Taormina.