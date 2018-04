Ha obbligo di dimora ma continua a perseguitare l'ex moglie. 47enne arrestato

Era sottoposto a obbligo di dimora da venti giorni, per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato nei confronti della ex moglie. Ma non ha rispettato la prescrizioni ed ha continuato nelle sue condotte illecite.

Così i carabinieri di Sant'Agata Militello hanno arrestato un 47enne del posto, S. F. S., ora sottoposto agli arresti domiciliari.