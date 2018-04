Macellazione clandestina, denunciati tre uomini

Stavano macellando un bovino di 300 chili, dall'appartente età di 14 o 15 mesi. L'animale era privo di bolo ruminale e di marchi auricolari necessari per l'identificazione e la tracciatura. Inoltre il luogo, in aperta campagna, non era un sito autorizzato. Per questo i poliziotti del Commissariato di Sant'Agata Militello hanno denunciato tre persone per i reati macellazione di animali in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali riconosciuti, maltrattamento di animali e ricettazione.