Rubano merce dal supermercato in cui lavorano. Due arresti

Prelevavano quotidianamente generi alimentari dagli scaffali e dai depositi, li riponevano in un borsone che custodivano nell’area personale, sino alla fine del turno, momento nel quale, verificate le condizioni ambientali, approfittando dell’imbrunire, portavano via il bottino. In alcuni casi avvolgevano la refurtiva nei grembiuli di servizio e la portavano via in diverse tranche.

Per questo, dopo prolungati servizi di osservazione e dopo aver visionato le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza, i carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello, hanno arrestato, in flagranza di reato, due dipendenti di un discount, il 36enne G. F. e il 30enne V. C., entrambi di Sant’Agata di Militello, per furto aggravato in concorso.

Dopo la perquisizione in casa di uno degli arrestati sono stati rinvenuti altri prodotti alimentari asportati, in tempi diversi, dal Discount. La refurtiva sequestrata, quantificata in quasi 3mila euro,è stata subito restituita al proprietario. Per i due, sono scattati i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del rito per direttissima.