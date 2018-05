Estorsione. Arrestati un vigile urbano e un complice

Hanno chiesto ad un bracciante agricolo la restituzione di 650 euro ma, in realtà, quei soldi non glieli avevano mai dati. Lo hanno minacciato di morte e preso a pugni ma sono stati ripresi da una telecamera di videosorveglianza. E' accaduto a Sant'Angelo di Brolo, protagonisti un vigile urbano del posto, Aurelio Petrelli, e il complice Vincenzo Siragusano, ora entrambi ai domiciliari per il reato di estorsione in concorso.