25 piantine di marijuana sul terrazzo di casa. Arrestato un 25enne

Aveva 25 piantine di marijuana sul terrazzo di casa. Per questo, stamani i Carabinieri della Stazione di Santa Lucia del Mela hanno arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti un giovane del luogo, L.T., 25enne.

Il giovane ha tentato invano di disfarsi di alcuni arbusti lanciandoli nel vuoto verso un’intercapedine.

L’arrestato, come disposto dal sostituto procuratore di turno della Procura di Barcellona, Federica Paiola, è stato rimesso in libertà, per la successiva udienza di convalida. La marijuana sequestrata sarà trasmessa ai competenti laboratori per gli esami tecnici al fine di stabilirne l’esatta concentrazione di principio attivo.