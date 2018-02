Lo Juventus Club "Scirea" ospita Giuseppe Furino, capitano della Juventus

Giuseppe Furino, palermitano di nascita, insieme a Gianluigi Buffon, Giovanni Ferrari e Virginio Rosetta detiene il record dei campionati italiani vinti, ben otto e con Buffon, è inoltre l'unico ad averli ottenuti con la stessa squadra: la Juventus, in cui militò durante un quindicennio a cavallo degli anni 1970 e 1980.

Sarà lui domani l'ospite dello Juventus Fan Club "Scirea" di Santa Lucia del Mela. Furino oltre otto scudetti, ha pure vinto, sempre in bianconero una Coppa delle Coppe e una Coppa Uefa. Per il suo carattere aggressivo, i guadagnò da parte dei tifosi il soprannome di "Furia".

Dopo Paolo Rossi, David Trezeguet ed Antonio Cabrini, che negli ultimi mesi hanno visitato il club luciese, l’incontro con Furino segna un’altra attesa tappa per i tifosi pronti ad accorrere a Santa Lucia del Mela dai club di tutta la Sicilia.