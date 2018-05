Saverio Romano: “Bramanti la persona giusta per Messina”

‘Messina deve ritrovare la propria identita’ e il proprio orgoglio. La citta’ di Messina deve recuperare il proprio ruolo e la propria dimensione, e puo’ farlo solo se ricostruisce il proprio tessuto sociale e il senso di comunità territoriale’. Cosi Saverio Romano, leader di Popolari e Autonomisti, nell’apertura della campagna elettorale per le Amministrative di Messina presso l’Aula del Consiglio provinciale di Palazzo dei Leoni presentando la Lista Popolari e Autonomisti a sostegno del candidato sindaco Prof Dino Bramanti, in un incontro organizzato da Roberto Corona. ‘Dino Bramanti - ha aggiunto Romano - e’ la persona giusta - per cultura, equilibrio e valori - che puo’ guidare, da sindaco, questo importante progetto di rinascita. Il contesto politico attuale vede prevalere demagogia, populismo e avventurismo. Noi rappresentiamo una opzione politica diversa che si fonda sul fare e sulla progettualità, sul territorio e sul lavoro di squadra, sulla esperienza e sulla competenza. Popolari e Autonomisti vota Dino Bramanti, con convinzione e per il bene di Messina e dei messinesi’