"Un amore tra le stelle", Catena Fiorello presenta il lbro al Polifunzionale

SCALETTA ZANCLEA. Domani (giovedì) alle 18, presso il Centro Culturale Polifunzionale di Scaletta Zanclea, Catena Fiorello, vincitrice del prestigioso premio ”Elsa Morante” presenterà il suo ultimo libro "Un amore tra le stelle", edito da Baldini & Castoldi e il suo romanzo “Picciridda” edito dalla Giunti. Il primo è una favola che ha quale protagonista la befana, una figura che la scrittrice, conduttrice ed autrice televisiva, non nasconde di ammirare: «E’ sempre stata la mia eroina – evidenzia Catena Fiorello - non ha mai voluto o avuto bisogno di rappresentarsi con un uomo accanto. Se ne va in giro infischiandosene dell'apparenza e degli abiti che indossa. È un modello femminile che dovremmo inculcare alle bambine». Una fiaba moderna, ironica e dissacrante, un libro che sorprenderà e farà riflettere sull’amicizia, la solitudine e l’amore, con riferimenti chiari, inoltre, a problemi ambientali come l’Ilva di Taranto e il complesso siderurgico di Augusta. Per questo ritiene il presidente della Pro Loco Simona Villari che questo evento sarà gradito a grandi e piccini.

Il secondo è un romanzo originariamente pubblicato undici anni fa, ma oggi è stato rielaborato e perfezionato. Una scrittura più matura, che racconta la storia della piccola Lucia, figlia di migranti rimasta nella sua terra d’origine, insieme ai nonni e all’enorme peso che dovrà portarsi addosso: l’incomprensione e la solitudine. Nel piccolo paesino di Leto, lungo la costa tra Messina e Catania, farà la conoscenza di personaggi particolari, che riempiranno il suo piccolo cuore solitario. La presentazione del libro è organizzata e promossa dalla Pro Loco di Scaletta Zanclea e patrocinata dal Comune di Scaletta Zanclea. “Investire nella cultura è il modo migliore, soprattutto in una realtà piccola come la nostra, per aiutare la comunità a crescere e a raggiungere una coesione ed un’appartenenza sociale proiettata nel futuro”, così commenta il sindaco dott. Gianfranco Moschella, che ci tiene a ringraziare la Pro Loco di Scaletta Zanclea, che con entusiasmo ha supportato l‘iniziativa. Interverrà all‘ evento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme, dott.ssa Rosita Alberti e dialogherà con l’autrice l’assessore di Scaletta Zanclea Santi Auditore.