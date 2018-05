Feci e urine dei suoi bovini nel torrente Saponara. Denunciato un 50enne

Faceva finire nel torrente Saponara, tramite una vasca interrata, le feci e le urine dei suoi bovini, depositava rifiuti e letame in modo incontrollato e aveva installato un sistema di videosorveglianza senza le previste autorizzazioni. Per questo, i carabinieri hanno denunciato un 50enne titolare di un'azienda zootecnica, in parte della quale, circa 100 metri quadri, sono stati apposti i sigilli.

Controllate anche altre aziende zootecniche e conservifici di Villafranca, Saponara e Rometta. Un 55enne titolare di conservificio è stato multato per l’omessa etichettatura di prodotti confezionati.