S. Teresa. Comitato di gemellaggio, passa lo Statuto. Scarcella: "Va sciolto"

S. TERESA DI RIVA. Approvato con 8 voti (della maggioranza) lo Statuto del Comitato di gemellaggio, dopo aspro dibattito ed esitazione di emendamenti presentati dal capogruppo della stessa formazione maggioritaria, Dario Miano. L’iter espletato dall’Amministrazione e che ha portato alla votazione di ieri sera è stato aspramente criticato dal capogruppo di opposizione Antonio Scarcella, il quale ha parlato di “situazione disastrosa”. Prima di entrare nel vivo della discussione, il consigliere di minoranza Giuseppe Migliastro aveva chiesto di anticipare la proposta della minoranza (al punto quinto) di eleggere due componenti del Comitato di gemellaggio di competenza del civico consesso, ma l’istanza è stata bocciata dalla maggioranza. Perentorio l’intervento del consigliere Scarcella, il quale dopo aver sciorinato gli emendamenti proposti del suo gruppo (anche questi bocciati) ha chiesto lo sciogliemento del Comitato ed avviare l’iter per un nuovo organismo. Sotto accusa anche “la decisione del sindaco di dare mandato al segretario comunale per predisporre il nuovo Statuto, non è consentito”. La seduta si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex consigliere comunale Filippo Miano, deceduto nei giorni scorsi all’età di 41 anni.