Incidente tra un'auto e una bici ad Acqualadrone. 51enne in prognosi riservata

Un 51enne, in bicicletta, si è scontrato con un'auto ieri, poco dopo le 10, sulla strada statale 113 dir, all'altezza della discesa per Acqualadrone. L'uomo è sbalzato fuori dalla bici e ha battuto la testa sulla strada. L'ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso al Papardo, dove i medici si sono riservati la prognosi. Fratture a parte, preoccupano alcune piccole emorragie cerebrali.