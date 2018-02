Alla scoperta di Forte Cavalli: telecamere e studenti in visita

Sono ritornate le telecamere della Rai per riprendere il maestoso panorama, che si può godere dagli spalti della grande fortezza Umbertina, e i nuovi locali recentemente allestiti, a cominciare dal rifugio antiaereo e all'infermeria. Le riprese sono coincise con una delle visite guidate in programma, per i duecento alunni delle quinte classi del Liceo Archimede di Messina.

Il gruppo di studenti, accompagnati dai professori, Maria Longo, Maria Trifiletti e Davide Cacciola, assieme al giornalista Rai Nino Amante sono stati ricevuti dal direttore del Museo e dal suo staff con un breve messaggio di benvenuto e l'invito a visionare, per maggiori approfondimenti, la pagina social e il sito ufficiale del Parco-Museo.

La visita degli studenti del Liceo Archimede è stata pianificata dalla dirigenza scolastica ed inserita nelle attività esterne da svolgere in occasione del "Centenario della Grande Guerra", che si concluderà nel mese di novembre del corrente anno.

Gli alunni, dopo l'arrivo sono stati divisi in gruppi ed affidati alle guide del Forte, per iniziare il percorso didattico in una vera immersione nella storia nel periodo compreso fra l'Unità d'Italia e il 1943, con particolare riferimento alla costruzione dell'intero sistema di difesa dello Stretto e al suo impiego bellico.

Tra le poche fortezze visitabili e ancora perfettamente integre, Forte Cavalli rappresenta un'eccellenza grazie alla grande opera di recupero e valorizzazione svolta dai volontari che aderiscono e operano nel "Museo Storico della Fortificazione Permanente dello Stretto di Messina".

Questo lungo lavoro ad opera dell'Associazione Zancle, concessionaria della struttura, ha consentito di restituire alla collettività la fruizione del bene architettonico; attraverso visite guidate e momenti culturali organizzati in sinergia con Associazioni che insistono ed operano sul territorio.

Domenica 11 febbraio, l'importante struttura sarà fruibile al pubblico per la consueta apertura mensile dalle ore 9.30 alle 12.30.