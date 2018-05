La scuderia Nebrosport pronta per la Cronoscalata “Santo Stefano-Gambarie”

In casa Nebrosport si scaldano i motori in vista della 40esima edizione della Cronoscalata “Santo Stefano-Gambarie”, kermesse motoristica

organizzata dall’ACI Reggio Calabria che si svilupperà su tre giornate complessive. Nella giornata odierna si partirà con le verifiche amministrative e tecniche; sabato verrà invece dedicato alle prove sportive mentre la sessione di gara andrà in scena domenica, in un’unica manche su un percorso di 7km.



Per la scuderia Nebrosport, Salvatore Scibilia sarà l’unico portacolore presente alla gara reggina. Il driver torrese, fresco del primato conquistato allo Slalom Torregrotta-Roccavaldina, sfiderà le ardue salite cercando una nuova affermazione con la sua Alfa Romeo 147 di classe RSD2.0.