Scuola: Bucalo (FdI) in aiuto degli insegnanti con diploma magistrale

“Un dramma sociale”, così l’On. Bucalo definisce quello che sta accadendo ai maestri con il diploma magistrale; “E la cosa più grave- continua l’Onorevole- sarà il licenziamento di 7000 insegnanti assunti a tempo indeterminato per i quali va chiesto con un urgenza un intervento atto a sanare la loro posizione esattamente come è stato fatto con i dirigenti scolastici. Non possono esistere trattamenti diversi tra categorie, per una volta bisogna stare dalla parte dei più fragili, di quelli che lo Stato usa a proprio piacimento per poi dimenticarsene”.