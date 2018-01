L'eccellenza del liceo artistico Basile. Open day sabato 27 gennaio

L’Istituto d’Istruzione Superiore “La Farina-Basile” si presenta al territorio come un Istituto di conclamata eccellenza in entrambi gli indirizzi che lo caratterizzano, il classico e l’artistico.

Definito dal Nucleo Ispettivo INVALSI come una realtà da 110 e lode, l’I.I.S. “La Farina-Basile” si pone già da tempo come punto di riferimento anche per scelte culturali di spessore, sia per i giovani fruitori del servizio scolastico, studentesse e studenti tra i 13 e 18 anni di età, sia per imprenditori, associazioni culturali ed attività commerciali che, sempre più frequentemente, richiedono supporto per le loro iniziative ad entrambi i licei, i cui studenti si distinguono per creatività, originalità e, soprattutto, per conoscenze al passo con l’evoluzione tecnologica,per abilità performative e per competenze comunicative.

Presso la Sede del Liceo Artistico “E. Basile” le famiglie e i giovani aspiranti iscritti avranno la possibilità di visitare i laboratori di Arti figurative (Pittura e Scultura), Architettura e Ambiente, Design dei Metalli, del Gioiello e del Corallo, Design della Moda, Scenografia, nonché le aule destinate alla didattica degli studenti diversamente abili, dotate di attrezzature all’avanguardia.

Ciascun Laboratorio esporrà i propri manufatti, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico.

L’Istituto si pregerà – altresì – di mostrare ai visitatori il proprio FabLab, un modernissimo Laboratorio di Fabbricazione digitale, avente una dotazione tecnologica di macchine che includono stampanti 3D, laser cutter, frese a controllo numerico e plotter per costruire qualsiasi tipo di oggetto oggetto, da un computer ad un motore di automobili, da un gioiello, ad una bicicletta, ad un plastico architettonico, etc..

Entusiasmanti i risultati conseguiti dagli studenti del Liceo gli studenti del Liceo Artistico “E. Basile” che, nel corso dell’a.s. 2016/17, hanno fatto dell’attività di alternanza scuola-lavoro un fiore all’occhiello per il loro impegno di qualità.

Vincitori del primo premio per “Storie di Alternanza”, legato alla realizzazione delle scenografie del G7 di Taormina, hanno brillato pure in tanti altri settori: la realizzazione del pavimento artistico a mosaico della piazzetta di S. Raineri, i prestigiosi rapporti con personaggi di eccellenza come Fausto Puglisi (Stilista) Francesco Arcovito (Gemmologo), Gaetano Castelli (Scenografo), Antonio Presti (mecenate artistico), la collaborazione con le istituzioni per la realizzazione delle scenografie dei fratelli Karamazov, piece teatrale in cui si sono cimentati i carcerati, con il FAI, con Lega Ambiente e Cus-Unime,come pure la estemporanea sulla nave Palinuro, ed ancora la collaborazione con l’Istituto Cuppari e con Apollo spazio Arte per la decorazione di stanze da adibire ad alberghi sono la prova che il Liceo Basile è una fucina di attività creative.

La costituzione, oggi, di una rete dei Licei Artistici dell’Area Metropolitana dello Stretto, che unisce le provincie di Messina e Reggio costituisce una ambiziosa prospettiva di sviluppo per le giovani reclute che scelgono come loro scuola secondaria il Liceo artistico, non più solo Istituto d’Arte: si studiano l’inglese e la filosofia, si approfondiscono l’italiano (anche qui numerosi premi di poesie e narrativa), la storia dell’arte, la matematica, la chimica e le scienze, in un ambiente, non solo culturalmente vivo, dove si organizzano convegni prestigiosi (i 160 anni dalla nascita di Ernesto Basile, il Dopo di noi), ma anche e soprattutto, caldo, colorato, luminoso e accogliente dove “lo spazio parla”, rivelando immediatamente la cura con cui gli operatori scolastici predispongono un progetto educativo di qualità.

L’offerta formativa di entrambi i Licei, si è – inoltre – recentemente arricchita, grazie ai Progetti PON, finanziati con i Fondi Strutturali Europei, grazie ai quali la scuola è in grado di potenziare ulteriormente le competenze di base degli alunni e di far fare loro delle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro all’Estero.

L’I.I.S. “La Farina-Basile” si presenta, quindi, come una scuola aperta all’innovazione, alla ricerca e alla sperimentazione e si pone, ormai da tempo, come un luogo di promozione culturale, di scambio, di confronto di esperienze, come punto di riferimento formativo anche per i genitori degli alunni, per gli intellettuali e per tutti coloro che vogliono offrire il loro contributo umano, culturale, artistico e professionale.

Sarà possibile percepire “dal vivo” l’inestimabile patrimonio culturale del Liceo Artistico “E. Basile”, presso i locali di Contrada Conca d’Oro, Sabato 27 gennaio 2018, in occasione dell’Open Day, che si terrà dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Un invito a non mancare rivolto a tutta la Città….

Per ulteriori informazioni e per seguire le attività e gli eventi organizzati dal Liceo Artistico “E. Basile”, è possibile visitare il sito www.iislafarinabasile.it oppure la pagina Facebook, digitando Liceo Artistico Statale “E. Basile” Messina.