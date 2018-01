Lavori fermi alla Scuola Leopardi, il consigliere Santoro: Perché?

Nel plesso principale dell'Istituto comprensivo G. Leopardi, a Minissale, i lavori di messa in sicurezza antisismica sono fermi da circa un mese. La segnalazione arriva dal consigliere della seconda circoscrizione Rosario Santoro, che sull’argomento ha deciso di inviare un’interrogazione al presidente Zullo.

“Da circa un mese - scrive - la ditta ha sospeso l’intervento, perché pare che sia stata richiesta una variante in corso d’opera sul progetto di adeguamento antisismico. Ciò comporterebbe un ulteriore aumento di spesa sulle somme stanziate e quindi al momento non si sia trovata una soluzione percorribile. Questa situazione di stallo dei lavori ha creato allarme e preoccupazione fra i genitori ed il corpo insegnante, sul rispetto dei tempi di ultimazione”-

Santoro evidenzia inoltre che peraltro che qualora i qualora i lavori non fossero ultimati entro novembre 2018 si correrebbe il rischio di perdere il finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’adeguamento antisismico.

Santoro chiede quindi di conoscere i veri motivi della sospensione dei lavori in corso del plesso principale dell'Istituto comprensivo G. Leopardi a Minissale” e di impegnare il Sindaco, l’Assessore alle manutenzioni immobili comunali Sebastiano Pino, l’assessore Alagna, il dirigente comunale preposto ing. Ajello, il R.U.P. Fausto Occhipinti del dipartimento manutenzioni immobili comunali, affinché facciano tutto il possibile per risolvere la problematica per poter fare riprendere i lavori in corso nel più breve tempo possibile.