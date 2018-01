Liceo Classico La Farina: realtà da 110 e lode. Open day sabato 27 gennaio

L’Istituto d’Istruzione Superiore “La Farina-Basile” si presenta al territorio come un Istituto di conclamata eccellenza in entrambi gli indirizzi che lo caratterizzano, il classico e l’artistico.

Definito dal Nucleo Ispettivo INVALSI come una realtà da 110 e lode, l’I.I.S. “La Farina-Basile” si pone già da tempo come punto di riferimento anche per scelte culturali di spessore, sia per i giovani fruitori del servizio scolastico, studentesse e studenti tra i 13 e 18 anni di età, sia per imprenditori, associazioni culturali ed attività commerciali che, sempre più frequentemente, richiedono supporto per le loro iniziative ad entrambi i licei, i cui studenti si distinguono per creatività, originalità e, soprattutto, per conoscenze al passo con l’evoluzione tecnologica,per abilità performative e per competenze comunicative.

Gli studenti del Liceo Classico “La Farina” possono vantare ben 25 votazioni con cento su cento all’esame finale di Stato dell’a. s. 2016/17: un alunno su quattro ha conseguito la massima votazione e otto su 25 hanno meritato il 100 e lode, un primato nella città e nell’intera provincia.

Tale primato si associa ai risultati di tutto prestigio conseguiti nei certamina di filosofia, latino e greco, che pongono il nostro liceo cittadino, peraltro il più frequentato della Città, ai primi posti nazionali: vincitore del certamen bruniano, sallustianum, ciceronianum, tusciense, vibonense, siracusamun……e l’elenco è ancora lungo.

"laboratorio

Studenti vivaci e moderni che amano profondamente la cultura classica, come dimostrano i successi conseguiti nei festival teatrali classici e nell’attività corale, caratterizzata da un repertorio di sicuro ed impagabile spessore. Per tutte le loro attività, così come per l’intensa programmazione di ampliamento dell’offerta formativa, funge da qualificata cassa di risonanza il giornale scolastico STOA’, più volte premiato a livello nazionale.

Due nuove sfide assume oggi il Liceo Classico “La Farina”: l’indirizzo Cambridge che valorizza la veicolarità della lingua inglese per gli apprendimenti linguistici e il potenziamento del curricolo scientifico grazie all’apporto del Liceo Empedocle, con il quale il Liceo “La Farina” ha stipulato un interessante protocollo d’intesa.

L’offerta formativa del Liceo Classico, si è – inoltre – recentemente arricchita, con i Progetti PON, finanziati con i Fondi Strutturali Europei, grazie ai quali la Scuola è in grado di potenziare ulteriormente le competenze di base degli alunni e di far fare loro delle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro all’Estero.

Sarà possibile percepire “dal vivo” il clima di vivace cultura, che caratterizza la vita del Liceo Classico “G. La Farina” Sabato 27 gennaio 2018, in occasione dell’Open Day, che si terrà dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Un invito a non mancare rivolto a tutta la Città….

Per ulteriori informazioni e per seguire le attività e gli eventi organizzati dal Liceo Classico “G. La Farina”, è possibile visitare il sito www.iislafarinabasile.it oppure la pagina Facebook, digitando Liceo Classico La Farina.