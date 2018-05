La scuola media “San Francesco di Paola” apre ai visitatori la Chiesa del Ringo

Anche quest’anno la scuola media “San Francesco di Paola” apre ai visitatori la “Chiesa di Gesù e Maria del Buonviaggio” al Ringo, in occasione della Seconda Giornata Nazionale A.M.A. (Atlante Monumenti Adottati), mercoledì 9 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. L’apertura del monumento rientra tra le attività promosse dalla fondazione Napoli Novantanove, nell’ambito del progetto nazionale La scuola adotta un monumento. Eccezionalmente sarà visitabile anche la cripta, unica della città ad essere rimasta intatta nel corso dei secoli. L’adozione della Chiesa del Ringo da parte dell’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola”, che dura ormai da un triennio, ha visto gli alunni impegnati in varie attività didattiche che hanno prodotto, tra l’altro, alcuni video per la partecipazione al concorso nazionale per la costituzione dell’Atlante dei Monumenti Adottati, (www.atlantemonumentiadottati.it) che sono stati premiati con medaglie d’oro e d’argento. Durante la visita, i giovani ciceroni della scuola media illustreranno il monumento e presenteranno i nuovi lavori prodotti.