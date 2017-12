Scuola Politica del Mezzogiorno: si costituisce il Comitato Organizzativo

La Scuola Politica del Mezzogiorno intende strutturarsi, dando vita ad un comitato organizzativo regionale composto da amministratori ed esponenti della società civile che svolgerà i compiti di pianificazione delle prossime iniziative della scuola sul territorio siciliano.

I coordinatori della SPM Tommaso Di Matteo, segretario della Confappi (confederazione della piccola proprietà immobiliare) e Gianfranco Gentile , Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo (Me), visto l'entusiasmo creatosi intorno al progetto della SPM hanno deciso di nominare delle figure che hanno dimostrato dedizione ed impegno. Tra le iniziative che saranno poste in essere : dibattiti con esponenti del mondo della politica, incontri in tutto il territorio regionale per far crescere il bacino d'utenza di coloro che hanno voglia di impegnarsi e partecipare attivamente alle attività programmate.

Il Comitato Organizzativo sarà composto da :

Maria Miragliotta Presidente del Consiglio Comunale di Piraino(Me), Sabrina Assenzio Diregente MCL, Marila Re Presidente del Consiglio Comunale di Santo Stefano di Camastra(Me),Maurizio Lo Galbo Presidente di Anci Sicilia Giovani,Pietro Tarantino fondatore del progetto Interschool,Giovanni Mistretta fondatore del Movimento Cambiare Direzione,Roberto Domina Presidente dei Giovani Amministratori Madoniti, Maria Rita Speciale Assessore comune di Calascibetta(En), Filippo GiacobbeConsigliere Comunale di Nicosia(En),Francesco Gambino Presidente del Consiglio Comunale di Raffadali(Ag), Salvatore Malluzzo‎ consigliere comunale di Palma di Montechiaro(Ag),Laura Iraci Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni La Punta(Ct),Sandy Villari Segretaria dell’Associazione Italiana Genitori,Stefano Briannilibero professionista di Calatabiano (Ct),Vito Campo consigliere comunale di Favignana(Tp).