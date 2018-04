Scuola: si riaprono le GAE. Il Tribunale di Palermo condanna il MIUR

Il Tribunale del Lavoro di PALERMO, con sentenza del 26 aprile 2018, ha ordinato all'Ufficio scolastico provinciale di PALERMO l'immediata ammissione in G.A.E. di una docente congelata SSIS accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti.

Il Tribunale ha chiarito che "è agevole ritenere che ai docenti così abilitati - ossia quelli che, come la ricorrente, hanno conseguito l'abilitazione completando il percorso abilitante quale TFA dopo averlo iniziato come SISS - va riconosciuto il medesimo diritto di accesso alle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, spettante agli abilitati SISS. La trasformazione della natura delle graduatorie, divenute elenchi chiusi “ad esaurimento”, è avvenuta salvaguardando (art. 1, comma 605, lett. c della legge 296/06) la posizione di chi non aveva completato la frequenza della SSIS, ravvisandosi l’unica differenza di trattamento nella necessità di tali soggetti di completare il percorso formativo attraverso i TFA. Né sussistono norme di pari rango che abbiano imposto (ma neppure consentito) un’iscrizione generalizzata con riserva dei docenti che avevano “congelato” la frequentazione della SSIS e, per tale ragione, l’elemento discriminante in questione, introdotto arbitrariamente dal D.M. 572/13, dal D.M. 235/14 e dal D.M. 325/2015 deve essere rimosso mediante disapplicazione della predette fonti, nella parte in cui determinano l’esclusione della ricorrente, ai fini della decisione della presente controversia".

Tale accoglimento, nel confermare le tesi sostenute dai legali che già innanzi al TAR Lazio erano riusciti ad annullare i DD.MM. citati dal Tribunale, dona speranza a tutti i docenti illegittimamente privati di un diritto loro ex lege spettante.

A differenza di quanto ritenuto dall'Amministrazione, chiude l'Avvocato Santi Delia, "il posto dei congelati SSIS è in G.A.E. ragion per cui è diritto intangibile di tutti questi docenti rientrare a pieno titolo nel piano di assunzioni straordinarie volto a svuotare le G.A.E.".

Il MIUR è stato inoltre condannato a oltre 5000 euro di spese legali.