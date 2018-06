Malore per il presidente di seggio. Chiusa la sezione 182 a San Licandro

E' momentaneamente chiusa e presidiata dai vigili urbani la sezione 182, della scuola San Francesco di Paola, a San Licandro. Il presidente di seggio ha avuto un malore ed il suo vice, che non ha esperienza da presidente, non ha voluto assumersi l'onere di sostituirlo. Per questo, le operazioni in quella sezione sono interrotte.

Rallentamenti si stanno verificando anche in altri seggi., alle 2 e mezza di notte sono state scrutinate ancora solo 9 sezioni su 254.