S. Teresa. Istituto comprensivo, serata d'arte e musica a scopo benefico

S. TERESA. “In musica per…”. E’ l’evento che questa sera (sabato) a partire dalle 19,30 nell’anfiteatro di un noto hotel di S. Alessio Siculo vedrà protagonista l’Orchestra giovanile dell’Istituto comprensivo di S. Teresa di Riva, diretto dalla professoressa Enza Interdonato. Si tratta di una serata artistica e musicale a scopo benefico. Il ricavato (l’offerta è libera) sarà devoluto all’associazione “Dispari onlus” di S. Teresa di Riva e al Centro cardiologico pediatrico Mediterraneo di Taormina, che ha già ringraziato per il coinvolgimento. Nutrito il programma della manifestazione che vedrà anche la partecipazione del mezzosoprano messinese Emy Spadaro. Nell’ Istituto Comprensivo di S. Teresa di Riva il corso ad indirizzo musicale, attivo ormai da quasi un ventennio, rappresenta una realtà fortemente sentita e ben integrata nel territorio. Nel contesto in cui opera, la scuola assume un ruolo propositivo per la diffusione della cultura musicale, realizzando la sua funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile. L'orchestra ha al suo attivo diverse partecipazioni a rassegne, concorsi e manifestazioni di vario genere. I giovanissimi musicisti sono guidati dagli insegnanti Pianotti Rosanna (Violino), Domenico Galì (Chitarra), Tania Gullì (Flauto), Giuseppa Scarcella (Pianoforte) e Carlo Curcuruto (Flauto dolce).