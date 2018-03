S. Teresa di Riva. Celebrata al liceo scientifico la festa del Pi greco

S. TERESA DI RIVA. Anche quest’ anno il liceo scientifico di Santa Teresa di Riva, appartenente all’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimachi”, ha reso omaggio a quella che è diventata una data fondamentale per la matematica: il 14 marzo. La scelta è ispirata alla grafia anglosassone del numero 3,14, grafia che indica l’approssimazione ai centesimi di pi greco. Il pi greco è una costante utilizzata in matematica e fisica, indicata con la lettera greca p (pi). Già nel 2009 il presidente degli Stati Uniti Barack Obama aveva proclamato il 14 marzo festa del pi greco, indicandola come un’occasione che incoraggia i giovani allo studio della matematica. Nei dipartimenti di matematica in varie istituzioni nel mondo si coglie l’occasione per organizzare manifestazioni allo scopo di favorire un approccio festoso e coinvolgente alla conoscenza della matematica e delle scienze in generale.“Se l’uomo non sapesse di matematica non si eleverebbe di un sol palmo da terra”: queste parole di Galileo Galilei costituiscono un riferimento imprescindibile per chi, di fronte alla modernità, guarda con costante interesse alle sfide che la realtà propone quotidianamente. E’ dunque in quest’ottica che il Liceo Scientifico di Santa Teresa ha impostato il Festival della Scienza di quest’anno, che ha indicato il 14 marzo come giorno della matematica, primo di una kermesse di tre giorni che ha avuto come seguito l’interesse per scienza e sport(il 15 marzo) e scienza e cinema (il 16 marzo).

La prima giornata ha visto in apertura dei lavori, introdotti dai saluti del dirigente Scolastico Carmela Maria Lipari, la lectio magistralis del Prof. Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore di opere scientifiche divulgative. Il relatore ha intrattenuto alunni e docenti sul tema centrale, ovvero la nascita e la diffusione degli studi sul pi greco presso le antiche civiltà, arrivando fino alla contemporaneità. Non potevano non essere protagonisti assoluti i ragazzi: molti alunni del Liceo hanno preso parte alla sfilata dei numeri appartenenti alla successione del 3,14, altri hanno creato con il supporto dei loro docenti coreografie ispirate a questa tematica ed hanno dato prova di affiatamento e spirito d’iniziativa. I ragazzi, sempre guidati dalla sapiente ed infaticabile guida della professoressa Pina Vita, hanno potuto prendere parte a una stimolante conferenza di alto profilo culturale tenuta dal prof. Francesco Oliveri, del dipartimento di matematica dell’Università di Messina.

Gli alunni hanno inoltre avuto la possibilità di sfidare se stessi e i compagni nella risoluzione di numerosi enigmi, quesiti e giochi matematici, suscitando un particolare interesse, facendo apprezzare anche ai piu’ scettici il grande significato di questa materia spesso ingiustamente screditata e evidenziandone le immense potenzialità. Ed anche oggi prosegue con impegno ed interesse sempre vivo da parte di studenti e docenti, nonché di tutto il personale coinvolto, il Festival della Scienza presso il Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva. Il 15 marzo ha visto in primo piano la relazione tra scienza e sport. Allo scopo di approfondire i nessi strettissimi tra i due campi, il Liceo ha dedicato la prima parte della mattinata ad un quadrangolare di pallavolo: si sono sfidate squadre che, in rappresentanza di tutti gli alunni della sede di S.Teresa, hanno espresso appieno il vero spirito di partecipazione e agonismo. A fare da cornice all’interno della palestra dell’Istituto sono stati infatti i compagni che, tifando per le varie squadre, hanno avuto occasione di riflettere sulle positive ricadute nella vita quotidiana di un’attività fisica improntata a criteri rigorosi di preparazione ed allenamento. A conferma di ciò, illuminanti sono state, nella seconda parte della giornata, la presenza e l’intervento, nell’ambito di una tavola rotonda, di Valerio Vermiglio. Il campione messinese, che raggiunto altissimi traguardi olimpici ed internazionali, ha dato testimonianza personale di quanto sia indispensabile, per una carriera sportiva ad alti livelli ma anche in tutti gli ambiti in cui ci si propone una efficace realizzazione, uno stile di vita orientato al sacrificio, all’impegno fisico e mentale costante. Gli allievi, attenti e numerosi di fronte alle parole di Valerio, hanno potuto così fruire di una vera e propria lezione di vita, oltre che di sport, che solo gli autentici campioni sono in grado di dare: varie sono stati i commenti suscitati e le domande che gli sono state rivolte.

Altrettanto interessanti si sono rivelate le testimonianze di Nino Gagliardi, assistente allenatore nazionale P.J.F. e allenatore Amando volley serie B2 femminile, di Valentina Rania, fortissima schiacciatrice, capitano della Amando Volley di S. Teresa, e di Valeria Diomede, centrale della stessa squadra locale. Ricordiamo inoltre la presenza di Leonardo Racco presidente del Lions club International. Non è un’occasione che capita di frequente, è stato il commento unanime, quella di avere un contatto diretto con gente di sport disposta non ad insegnare ma a raccontare e a raccontarsi in prima persona.