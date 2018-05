Alì Terme, gli alunni dell'Istituto Comprensivo finalisti al Premio Themis

ALI' TERME. Ancora una volta gli alunni dell’Istituto comprensivo di Alì Terme hanno dato prova del loro talento e del loro efficiente impegno, approdando tra i finalisti del Premio Themis VIII Edizione, importante concorso artistico-letterario, organizzato dall’Associazione Culturale brontese Orizzonti Liberi, con il patrocinio dei comuni di Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo. Tra le 385 le opere presentate al concorso, da allievi di tutta la Sicilia, sono state selezionate quelle prodotte dagli alunni: Maria Paola Pantò, Arianna Campailla, Elisa Wu, Angelica Messina, Giusy Crocetta, Gaia Grazia Manganaro, Amalia Budeanu, Nazareno Parisi, Benedetto Mangano e Manuel Di Bella, i quali gareggeranno per la premiazione finale . La Cerimonia di Premiazione si svolgerà martedì 5 giugno a Bronte e sarà preceduta, per la prima volta quest’anno, dal Festival della cultura: una sorta di “passeggiata culturale” durante la quale la cultura prenderà vita nei diversi "angoli culturali" allestiti dalle scuole del luogo. Queste, con proprie attività culturali e laboratoriali, saranno infatti pronte ad accogliere tutti gli altri istituti scolastici concorrenti che, da ogni dove, saranno invitati a trascorre un’intera giornata a Bronte. Fra i giurati, che valuteranno le opere letterarie e artistiche, anche alcuni professori dell’Università degli studi di Catania. Tra i supporter del Premio è una new entry, l’Accademia di Belle Arti di Catania che, nel cinquantesimo anniversario della sua fondazione, ha deciso di essere tra i patrocinatori dell’evento con il suo direttore, Virgilio Piccari, che presiederà la giuria che valuterà le sezioni artistiche. Altro supporto degno di nota è quello offerto dalla Fondazione “Antonio Presti – Fiumara d’Arte”, che darà un premio ai vincitori, e dalla Pinacoteca Nunzio Sciavarrello di Bronte, che oltre a dare un premio in denaro ospiterà una mostra temporanea con le opere selezionate dalla giuria di qualità.