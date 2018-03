Alì Terme. Un cavallo per amico per gli studenti dell'Istituto comprensivo

ALI' TERME. L’ Istituto Comprensivo di Alì Terme da quest’ anno ha avviato i progetti "Un cavallo per amico" e "Tuffiamoci a scuola", finalizzati all’inclusione dei ragazzi con disabilità mediante l’accrescimento delle potenzialità individuali e lo sviluppo di nuove abilità attraverso lo sport. I progetti, in via di realizzazione, vedono la perfetta sinergia tra scuola, enti locali e strutture sportive del territorio. Il primo quadrimestre ha visto gli alunni impegnati in attività di avviamento all’ equitazione presso il Club ippico Equestrian Asd di Nizza di Sicilia, dove la relazione affettiva instaurata con il cavallo ha potenziato il senso di responsabilità, l’autostima e l’autocontrollo. Nel secondo quadrimestre gli allievi frequenteranno lezioni di nuoto presso la piscina comunale di Nizza di Sicilia ciò favorirà il loro sviluppo psicomotorio, relazionale e sociale.