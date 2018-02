Il liceo artistico Basile sorteggia tre premi per gli iscritti

Per premiare tutti coloro che hanno mostrato fiducia ed interesse per il progetto educativo del Liceo Artistico “Ernesto Basile”, verranno sorteggiati tra gli iscritti a quella data tre omaggi offerti da sponsor: 1) una fornitura gratuita di libri di testo per il 1° anno; 2) un viaggio gratuito in una località d’arte italiana, con pernottamento di due/tre notti, comprensivo di viaggio e vitto; 3) un abbonamento al cinema (10 spettacoli).

L’avviso viene dato a fine iscrizione per evitare di incorrere nel sospetto di scorretta concorrenza con altri Istituti, anche se non appartengono allo stesso indirizzo di studi, essendo il Liceo Artistico una realtà unica in città.

L’iniziativa, promossa da titolari di aziende che collaborano strettamente con la scuola in progetti di Alternanza scuola-lavoro, tende a diffondere l’immagine di una scuola aperta al territorio, inclusiva e favorevole a tutte quelle iniziative che riescono a fare della scuola non solo un ambiente di apprendimento, ma anche di vita, all’insegna dell’antico motto latino “miscere utile dulci”. Ci si augura che i premi bacino non solo gli alunni più meritevoli, ma anche quelli con maggiore disagio economico e sociale.