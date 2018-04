Bisconte, centinaia di case senza acqua e cittadini esasperati

Le segnalazioni sono innumerevoli. E ancora di più sono i disagi che tanti cittadini della zona di Bisconte stanno vivendo in queste ore a causa della carenza di acqua. Ci sono decine di abitazioni in cui dai rubinetti non scorre più acqua già da almeno 24 ore, come nei 189 alloggi popolari del villaggio. La situazione sta diventando insostenibile anche perché i serbatoi che avevano sopperito alla mancanza di acqua si sono praticamente svuotati. Le riserve si sono prosciugate e interi condomini e casette sono a secco.

Dopo la conclusione dei lavori eseguiti dall'azienda acquedotti per ripristinare il servizio di erogazione che nei giorni scorsi ha interessato gran parte della città, nella zona del villaggio Bisconte, continua la penuria del prezioso liquido.

A raccogliere la voce di tanti cittadini esasperati è il consigliere comunale Pdr-Sicilia Futura Nino Carreri: "Chiedo ai vertici dell'azienda di intervenire per l'approvvigionamento dei condomini attraverso il servizio autobotti in attesa della soluzione del guasto che è divenuto un vero e proprio rebus".

Da ieri infatti sera, infatti, i tecnici dell'Amam sono al lavoro alla ricerca di un probabile guasto verificatosi nel villaggio che sta creando forti disagi.