Il Circolo Filatelico Peloritano si è laureato Campione d’Italia, per il secondo anno consecutivo, alla Finale Nazionale del Campionato Serie Cadetti organizzata a Milano, dal 22 al 24 marzo, dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane.

Dopo il successo ottenuto nel 2017, anche in questa occasione i soci del sodalizio che ha sede in via S. Agostino hanno messo in vetrina collezioni di ottimo livello che hanno permesso alla squadra messinese di prevalere su altre blasonate associazioni del nostro Paese.

Il Circolo Filatelico Peloritano, che ha presentato raccolte di filatelia tematica e storia postale, ha preceduto, nell’ordine, il Circolo Tres Tabernae di Cisterna di Latina, l’Unione Filatelica Subalpina di Torino e l’Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa.

A rappresentare l’associazione della Città dello Stretto sono state le collezioni dei soci Carlo Martines, Antonio Triolo, del giovane Federico Mastroeni e di Claudia Centorrino.

Quest’ultima, tra l’altro, si è aggiudicata anche il titolo nazionale nella categoria della specialità “Le storie”.

Il Circolo Filatelico Peloritano, dopo aver riconquistato il Tricolore, si appresta adesso ad affiancare due importanti manifestazioni culturali programmate in città a breve scadenza, durante le quali verranno emessi altrettanti timbri speciali figurati e cartoline ufficiali per ricordare il sacerdote rogazionista padre Giuseppe Marrazzo e il Premio Nobel per la Letteratura, Salvatore Quasimodo.