Gli eletti: il M5S sale a 5, torna Germanà. Entra Navarra

La deputazione messinese cambia completamente e diventa a maggioranza grillina.

Ai tre eletti nei Collegi Uninominali Francesco D’Uva, Alessio Villarosa (Camera) e Grazia D’Angelo (Senato), si aggiungono le due che dovrebbero scattare con il proporzionale: Angela Raffa e Antonella Papiro.

Il M5S rispetto al 2013 quindi raddoppia.

Batosta per il centro-destra che rispetto ai risultati del 2013, quando c’era il Pdl, a Roma approda, anzi ritorna Nino Germanà, eletto nel Proporzionale. Germanà era secondo nel listino dopo Stefania Prestigiacomo che è stata eletta nel Collegio plurinominale di Siracusa-Ragusa dove Forza Italia ha la percentuale più bassa. Non è stata riconfermata l’uscente Mariella Gullo, battuta all’Uninominale da Alessio Villarosa. Dovrebbe essere eletta nel collegio proporzionale di Bagheria Matilde Siracusano, battuta all’Uninominale da D’Uva ma che da messinese potrebbe rinfoltire le fila azzurre.

Nel Pd uscito dallo tsunami l’eletto è Pietro Navarra che ha alzato la percentuale del partito a Messina ma non è bastato per vincere il Collegio uninominale, dove è arrivato terzo. Capolista del Pd era la Boschi che, eletta a Bolzano, come da normativa ha lasciato spazio all’ex Rettore che rappresenta un partito devastato dai risultati delle Regionali e dalle Politiche. Non ce l’hanno fatta Picciolo e D’Amore, schierati al Senato.

Resta fuori LeU, mentre l’ultimo seggio, stando ai resti potrebbe essere attribuito a Carmelo Lo Monte, Lega, che ancora una volta riesce a strappare lo scranno per il rotto della cuffia confermando di essere highlander, in Parlamento da 20 anni, senza però lasciare traccia concreta delle sue battaglie per il territorio.

Unico leghista eletto in terra sicula potrebbe sfatare il mito che lo vuole come il meno incisivo dei parlamentari, facendo da apripista per le forze di Salvini. Ma questo lo sapremo nelle prossime settimane.

Rosaria Brancato