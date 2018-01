Degrado e disinteresse alla scuola di Villa Lina

"Il plesso scolastico di Villa Lina ancora nella morsa del degrado". Lo denuncia il consigliere della V circoscrizione Maurizio Di Gregorio in seguito alle varie segnalazioni pervenute in consiglio da parte dei genitori degli alunni stanchi di sopportare tale situazione.

Parte del plesso, così come denunciato più volte dagli stesi genitori, continua a restare inaccessibile a causa dei pannelli del controsoffitto in cui sono evidenti infiltrazioni d’acqua.

"Le segnalazioni i degrado - così come spiegato dal consigliere Di Gregorio - riguardano anche le condizioni esterne in cui versa la struttura. A dare il benvenuto a genitori e professori, vi sono veri e propri cumuli di erbacce e materiale di risulta e, proprio per queste motivazioni - fa sapere il consigliere - non è raro vedere ratti che girano indisturbati lungo il perimetro esterno della struttura".

"Noi consiglieri - continua Di Gregorio - sappiamo bene che i fondi a nostra disposizione non riescono a coprire le spese di manutenzione che gli edifici scolastici prevedono ma, da parte dell'amministrazione, si nota un certo disinteresse verso la scuola e il diritto allo studio anche in mancanza di piani che possano coordinare degli interventi programmati al fine di far diventare i plessi scolastici luoghi sicuri per i ragazzi".

Proprio per queste motivazioni, si sollecitano assessori e primo cittadino a far visita al plesso scolastico solo così ci si potrà rendere conto delle condizioni in cui versa e programmare degli interventi al fine di restituire ai genitori, agli alunni e al corpo docente, una struttura degna di essere chiamata scuola.

Piero Genovese