Legna accatastata nei quartieri, Ialacqua preoccupato per i falò di Capodanno

L’assessore all’Ambiente Daniele Ialacqua, denuncia “la presenza in alcuni quartieri cittadini (villaggio Aldisio, Mangialupi, Case gialle, Bordonaro ed altri ) di accatastamenti anomali di legname che presumibilmente, come ogni anno saranno destinati ai falò per i festeggiamenti di Capodanno.

Lo fa tramite una nota indirizzata al Comando della Polizia Municipale, alla Spa Messinambiente, Comando dei Vigili del Fuoco, e per conoscenza al sindaco Renato Accorinti, Prefettura, Questura ed al dipartimento Ambiente e Sanità,

“Su segnalazioni di cittadini ed a seguito a sopralluoghi eseguiti dallo scrivente – continua l’assessore nel documento – si sono potuti in particolare accertare accumuli di legno a villaggio Aldisio, all’interno di un’area parcheggio nei pressi dello svincolo autostradale Gazzi, ed a fondo Fucile-Mangialupi, a ridosso di un muro di contenimento”.

“E’ di tutta evidenza che il legname accatastato insieme ed altro materiale, oltre ad rappresentare già da subito un potenziale rischio per l’incolumità pubblica che si aggraverebbe nel caso gli stessi dovessero essere dati alle fiamme a fine anno, costituiscono una sfida alle regole, alla legalità e contro le autorità chiamate ad applicarle oltre che nei confronti dei cittadini che quelle regole le osservano quotidianamente. Si richiede pertanto di effettuare – conclude Ialacqua nella nota – opportuni sopralluoghi per verificare quanto segnalato e programmare ciascuno per la propria competenza , lavori di rimozione, eventualmente supportati da mezzi adeguati e da ulteriori forze dell’ordine a garanzia dello svolgimento in sicurezza degli interventi necessari”.