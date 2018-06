Bramanti annulla comizio, De Luca prima conferma in forma privata poi annulla

La politica si ferma e abbassa i toni dinanzi alla tragedia che questa mattina ha sconvolto la città. Il candidato sindaco Dino Bramanti ha annunciato che il comizio in programma questa sera è stato annullato in segno di lutto per le due giovanissime vittime dell’incendio che poco prima dell’alba ha devastato un appartamento in Via dei Mille.

“Dopo aver appreso la terribile notizia dell’incendio sprigionatosi in un appartamento del centro città durante il quale sono rimaste vittime due ragazzi – esordisce Bramanti - abbiamo immediatamente deciso di annullare il comizio elettorale in programma questa sera in segno di lutto. Da padre, posso solo immaginare lo straziante dolore che stanno vivendo i genitori – aggiunge - i due figli che sono riusciti a sfuggire alle fiamme e le persone più vicine a questa famiglia. Di fronte a situazioni del genere, rimane davvero poco da aggiungere. Alla famiglia coinvolta da questo sconcertante incidente vanno le mie più sincere condoglianze".

Il candidato sindaco Cateno De Luca dapprima ha annunciato che "in segno di cordoglio il comizio programmato per questa sera alle alle 20 a Galati Marina si terrà ugualmente ma in forma riservata e senza diretta facebook. Gli altri incontri programmati – ha aggiunto il deputato regionale - si terranno senza il supporto di musiche bei luoghi prestabiliti. Le nostre più sentite condoglianze – ha concluso De Luca - alla famiglia dei due angioletti andati in cielo a seguito del grave incendio dell’abitazione familiare".

De Luca in un comunicato successivo ha annullato i comizi previsti oggi e gli incontri programmati.