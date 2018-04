26 posti per assistente sociale a Palazzo Zanca: ecco la graduatoria

La prima graduatoria c’è. Ci sono i nomi dei 26 che sono risultati idonei e che con il punteggio più alto hanno conquistato le caselle che daranno accesso ad un contratto a tempo determinato come assistente sociale a Palazzo Zanca. Una graduatoria che è frutto del bando con cui il Comune a ottobre aveva dato il via libera ad una selezione per 32 operatori da inserire in alcuni progetti dei servizi sociali. Bando che in questi mesi ha destato molta attenzione e che ha alimentato la speranza di oltre duemila candidati che si sono presentati per conquistare uno dei 32 posti messi a bando grazie al progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Inclusione” che mette Messina nella condizione di poter spendere 5,4 milioni fino al 31 dicembre 2019 per lavorare su tre direzioni che guardano alle famiglie beneficiarie del Sostegno per l’Inclusione Attiva e al rafforzamento dei servizi sociali loro dedicati. In ballo infatti 26 posti per assistente sociale, 3 posti di educatore professionale e altri 3 di psicologo.

Questa prima graduatoria riguarda i 26 posti per assistente sociale, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune ( VEDI QUI ) e adesso si sono aperti i termini per presentare eventuali istanze di revisione nel caso in cui qualcuno dei partecipanti vedesse un punteggio che non corrisponde ai propri titoli e al proprio curriculum.

A contendersi i 26 posti da assistente sociale ben 862 candidati arrivati da tutta la Sicilia, ma anche dalla Calabria e da altre città italiane.

Le graduatorie rimarranno efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune di Messina per eventuali coperture di posti comunque disponibili.

