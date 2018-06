Servizi sociali, la graduatoria provvisoria per l'assunzione dei 3 psicologi

Una decina di giorni fa era arrivata la graduatoria definitiva per l’assunzione di nuovi 26 assistenti sociali a Palazzo Zanca. Mancavano però ancora gli esiti delle altre due selezioni, quelle per psicologi ed educatori. Assunzioni rese possibili grazie al progetto Pon Inclusione che che mette Messina nella condizione di poter spendere 5,4 milioni fino al 31 dicembre 2019 per lavorare su tre direzioni che guardano alle famiglie beneficiarie del Sostegno per l’Inclusione Attiva e al rafforzamento dei servizi sociali loro dedicati. In ballo infatti 26 posti per assistente sociale, 3 posti di educatore professionale e altri 3 di psicologo.

Oggi sull’albo pretorio del Comune è stata pubblicata la graduatoria provvisoria per i 3 psicologi ( CLICCA QUI ). Ben 626 i candidati che si sono presentati per i 3 posti messi a bando. 597 candidati sono rientrati in graduatoria, 29 di loro invece sono finiti nell’elenco dei “non ammessi” per la mancanza dei requisiti previsti dal bando.

Adesso gli interessati avranno dieci giorni di tempo per presentare istanza motivata di revisione del punteggio assegnato, direttamente a questo Dipartimento tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it ovvero con lettera raccomandata, entro il termine di scadenza al seguente indirizzo: Comune di Messina, Dipartimento Politiche Sociali, Piazza della Repubblica n. 40 – 98122 Messina, ovvero lettera consegnata a mano direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Front Office del Dipartimento Politiche Sociali all'indirizzo sopra indicato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di ogni giorno ad esclusione di sabato e festivi. In caso di trasmissione con lettera raccomandata o consegnata a mano, sulla busta deve essere indicato oltre il mittente ed il destinatario, anche la dicitura "istanza di revisione graduatoria selezione per titoli, per la copertura di n.3 posti a tempo determinato e parziale di “Psicologo”.

Una volta trascorsi questi termini, gli uffici procederanno a stilare la graduatoria definitiva, così come fatto per i 26 posti da assistente sociale. Resta ancora aperta la procedura per i 3 educatori.

F.St.